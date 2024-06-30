شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تفاصيل برنامج العلاج ببدائل الأفيونات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات، يعد إطاراً إرشادياً لمساندة الدولة في مكافحة الإدمان، ضمن ترسيخ المنظور الحقوقي للوقاية، وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.

وأوضح "عبدالغفار"، ان البرنامج بدأ تنفيذه في مارس 2023 بمستشفى مصر الجديدة (المطار) التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتم التوسع فى استخدام برنامج العلاج على مدار عام ليصل عدد الوحدات إلى 13 وحدة في 10 محافظات وهى (القاهرة ، الإسكندرية، سوهاج، الشرقية، المنيا، أسيوط، القليوبية، الغربية، الدقهلية،دمياط)، مشيرا إلى العمل استعدادا لافتتاح وحدات المرحلة الثانية في كل من محافظة ( الجيزة ،وبورسعيد ،والمنوفية ،وبني سويف).

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقوم بتقديم التوعية بمخاطر الإدمان، من خلال 24 مستشفي و مركز علي مستوي محافظات المحافظات، لافتاً الى التركيز على الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية والأنشطة البديلة التي تعزز الصحة العقلية والبدنية، وتقديم قصص واقعية لأشخاص تأثروا سلباً بالإدمان ومشاركة قصة تعافيهم، لنشر رسائل إيجابية تشجع للإقلاع عن تلك الآفة الضارة.