شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف توصيات هامة للتعافى من تعاطى المخدرات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 30 يونيو 2024 12:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من التوصيات للتعافى من تعاطي المخدرات، وتمثلت في النقاط التالية:
1 - الالتزام بخطة العلاج من قبل الطبيب المختص
٢ - تجنب المواقف الصعبة التي تسبب ضغوطا نفسية وعصبية
- عدم العودة إلى الأماكن التي يعتاد بها تعاطي المخدرات
ع - الابتعاد عن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات
ه - طلب المساعدة الفورية والدعم إذا كان يوجد احتمالية للعودة لتعاطي المخدرات مرة أخرى
1 - حضور ورش عمل وندوات خاصة بالتأهيل النفسي والبدني والصحي بعد التعافي
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