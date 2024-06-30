شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف توصيات هامة للتعافى من تعاطى المخدرات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 12:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من التوصيات للتعافى من تعاطي المخدرات، وتمثلت في النقاط التالية:

1 - الالتزام بخطة العلاج من قبل الطبيب المختص

٢ - تجنب المواقف الصعبة التي تسبب ضغوطا نفسية وعصبية

- عدم العودة إلى الأماكن التي يعتاد بها تعاطي المخدرات

ع - الابتعاد عن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات

ه - طلب المساعدة الفورية والدعم إذا كان يوجد احتمالية للعودة لتعاطي المخدرات مرة أخرى

1 - حضور ورش عمل وندوات خاصة بالتأهيل النفسي والبدني والصحي بعد التعافي