شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتفل بذكرى 30 يونيو بين سياح العالم بهتاف تحيا مصر يحيا السيسى.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من داخل أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، فجر اليوم الأحد، رصد خلاله أجواء احتفالات أهالى المحافظة بذكري ثورة 30 يونيو وسط سياح العالم.

ومن جانبه، قال علاء راجح أمين حزب حماة الوطن بالأقصر، أنه تقرر مشاركة سياح العالم من قلب محافظة الأقصر الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، للتأكيد على أن الانتعاشة السياحية التي تعيشها محافظة الأقصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وتم تنظيم احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو بمشاركة السائحين وعروض الفروسية والمزمار البلدي، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين من أهالي الأقصر وسياح العالم خلال تلك الفعاليات.

وعن رحلات البالون الطائر وسحرها في سماء الأقصر، يقول خالد سليمان أحد العاملين بقطاع البالون الطائر، إنه لدى زيارات السياح للأقصر يحجز الجميع رحلات البالون الطائر، والتي يبدأ منها يومه السعيد من قلب مطار البالون الطائر فجراً بالتوجه عبر المراكب النيلية للبر الغربى للإستمتاع بالتحليق في أعلى نقطة بالسماء، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن.

ويضيف خالد سليمان لـ"الخليج 365"، إنه قبل التحليق صباحاً يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

وتبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الانتقال بالمراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



الاحتفال بثورة 30 يونيو



الأقصر تحتفل بثورة 30 يونيو



جانب من الاحتفال



خلال احتفال الأقصر بثورة 30 يونيو