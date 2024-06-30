شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: مصر جهة واعدة لصناعة السيارات.. وشريك استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن مصر لها وضع فريد بسبب موقعها الاستراتجي في منتصف أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا و25% من الناتج المحلي له صلة بالموانئ المختلفة، مصر تعتبر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "الموارد الموجودة في مصر تجعلها الوجهات الجاذبة إضافة إلى القوي العاملة الشابة المستعدة لدفع الإبداع، وهناك مجالات للتعاون مثل الهيدروجين الأخضر التي تزيد الصادرات ومصر جهة واعدة لصناعة السيارات".