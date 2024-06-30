شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى التجارة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لمصر فيما يخص التجارة والاستثمار وسوف يستمر الأمر على ذلك، متابعا: "نحن نتوقع ونأمل أن تستمر العلاقات والتوسع فيها في المستقبل القريب بما يدعم مصالح الطرفين".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي ينعقد في مركز المنارة: "لدينا يد عاملة كبيرة وشابة ومتعلمة، وذلك يمثل فرصة ممتازة لكثير من التخصصات التي قد يكون الاتحاد الأوروبي مهتم بها.. وهذه اليد العاملة تمثل أحد أكبر نقاط القوة الناعمة لمصر ويمكن تدريبهم بما يفيد مصر والاتحاد الأوروبي".