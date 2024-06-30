شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يأتى فى ظل توترات دولية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي فضلا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة خاصة الحرب في قطاع غزة، حيث شكلت تلك الأزمات تحديا لاستقرار عدد من الدول ومن بينها مصر هذا بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية وتأثر سلاسل الإمداد والدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: "على الرغم ما تمثله تلك القضايا من تحد كبير لكافة تلك الدول إلا أن مصر تسعي للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة من التطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل بما يحقق التنمية الشاملة".



