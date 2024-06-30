شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المصريون قالوا كلمتهم وحفظوا وطنهم فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن يوم 30 يونيو هو اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، فحفظوا وطنهم واستردوا مقدرات وطنهم، وانهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو.