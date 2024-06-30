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الرئيس السيسى: المصريون قالوا كلمتهم وحفظوا وطنهم فى ثورة 30 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 30 يونيو 2024 10:05 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن يوم 30 يونيو هو اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، فحفظوا وطنهم واستردوا مقدرات وطنهم، وانهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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