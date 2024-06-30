شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المنطقة تمر بتغيرات خطيرة بعد الحرب الغاشمة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت عنها المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين وما بين محاولات خبيثة، لفرض الهجير القسري نحـو أراضي مصر.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في ذكري ثورة 30 يونيو.