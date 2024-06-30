شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: موقف مصر نبيل وشريف ووطنى تجاه الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 30 يونيو 2024 10:21 ص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر نبيل وشريف ووطني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأضاف الرئيس السيسي: "سعت مصر إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم وكذلك، صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحًا جليًا حمايةً لأمنها القومي ومنعًا لتصفية الحق الفلسطيني".
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