شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: موقف مصر نبيل وشريف ووطنى تجاه الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 10:21 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر نبيل وشريف ووطني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف الرئيس السيسي: "سعت مصر إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم وكذلك، صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحًا جليًا حمايةً لأمنها القومي ومنعًا لتصفية الحق الفلسطيني".