شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة بالبطاقات ضمن مقررات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الاثنين صرف مقرات التموين عن شهر يوليو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

على جانب آخر توفر وزارة التموين السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

وكان البيان المالى للسنة الجديدة 2024/2025 أوضح الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.9 مليون مواطن ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية نحو 62.2 مليون مواطن بإجمالى تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه فى العام المالى الجديد.