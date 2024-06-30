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الحكومة والقطاع الخاص يوقعان 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبي بالنقل الذكي والتخزين

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وقعت الحكومة المصرية والقطاع الخاص 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبي في قطاع النقل والسكة الحديدية وتشغيل النقل الذكي ومجال التخزين الأخضر وقطاع التأمين.

وقع وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والتعاون الدولي رانيا المشاط اليوم الأحد على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اتفاقية تعاون فيما يخص الصوامع ودعم التخزين الأخضر لمصر مع الجانب الأوروبي.

وشهد وزير النقل كامل الوزير توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب الأوروبي فى قطاع النقل والسكة الحديدية ومجال تشغيل النقل الذكي .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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