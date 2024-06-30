تخص الأجر.. توضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة القطاع الخاص بمناسبة "30 يونيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الأحد، إنها أرسلت كتابها الدوري -منذ أيام- إلى كل مديريات العمل بالمحافظات؛ لتعميمه على المُنشآت ومواقع العمل والإنتاج، لنشر أحكامه، والعمل بمُقتضاه، باعتبار اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضحت الوزارة أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلَي هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وتقدم حسن شحاتة وزير العمل، وبهذه المُناسبة، بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال شحاتة: "يُشرفني أن أتقدم بالتهنئة إلى أبناء الشعب المصري العظيم الذي خرج يوم 30 يونيو 2013، في ثورة الإنقاذ التي أعادت مصر للطريق الصحيح، وأسهمت في حمايتها من الانهيار والتفكك، مُتمسكًا بحريته وكرامته وحقوقه المشروعة في بناء جمهوريته الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يخوض الآن و-يُسانده "شعب عظیم" - معركة العبور نحو التنمية والعمل والإنتاج.