تحذير للمصطافين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حسن نسبي في الأجواء مع استمرار الانخفاض الطفيف اليوم في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 درجة.

- السواحل الشمالية: 31 درجة.

- جنوب سيناء: 39 درجة.

- شمال الصعيد: 38 درجة.

- جنوب الصعيد: 42 درجة.

كما يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مع اضطراب ملاحة بحرية على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، لذا على المصطافين الحذر.