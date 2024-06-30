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تحذير للمصطافين.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حسن نسبي في الأجواء مع استمرار الانخفاض الطفيف اليوم في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 درجة.
- السواحل الشمالية: 31 درجة.
- جنوب سيناء: 39 درجة.
- شمال الصعيد: 38 درجة.
- جنوب الصعيد: 42 درجة.

كما يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مع اضطراب ملاحة بحرية على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، لذا على المصطافين الحذر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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