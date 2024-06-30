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وزارة الأوقاف: ختمة قرآنية كاملة اليوم عقب صلاة الظهر بالمساجد الكبرى

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار الأنشطة القرآنية المتنوعة وعلى مائدة القرآن الكريم، تُعقد المقارئ القرآنية النموذجية اليوم الأحد عقب صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم ختمة مرتلة كاملة بالتوازي، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء وشباب الأئمة المتميزين عقب صلاة المغرب بـ مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، ويعقبها ابتهالية عقب صلاة العشاء بالمسجد ذاته، وذلك على النحو التالي:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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