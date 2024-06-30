شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: ختمة قرآنية كاملة اليوم عقب صلاة الظهر بالمساجد الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الأنشطة القرآنية المتنوعة وعلى مائدة القرآن الكريم، تُعقد المقارئ القرآنية النموذجية اليوم الأحد عقب صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم ختمة مرتلة كاملة بالتوازي، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء وشباب الأئمة المتميزين عقب صلاة المغرب بـ مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، ويعقبها ابتهالية عقب صلاة العشاء بالمسجد ذاته، وذلك على النحو التالي: