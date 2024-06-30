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المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأحد، 30 يونيو 2024 01:36 م

يهنئ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وقال شيحان في بيان صدرعن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" اليوم الأحد ": "باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر.

وتابع: نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بأصدق التهاني القلبية بحلول ثورة يونيو المجيدة .

وأضاف "شيحان  " بان تلك الثورة المجيدة التي شكلت منعطفا تاريخيا في مسيرة التقدم والاصلاح لبناء الجمهورية الجديدة ، ورسخت قيم المواطنة والحرية والاصرار علي بناء مستقبل أفضل لمصر وللمصرين ، وعودة مصر لمكانتها التاريخية بين دول العالم .

وأختتم المطران جورج شيحان : نصلي من أجل الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وندعو الله ان يمنحنا السلام والاستقرار ، ويحفظ بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط من كل شر .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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