شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية تطلق مبادرة ابنك.. مستقبل مصر لتشكيل المعادن الثمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن إطلاق مبادرة "ابنك .. مستقبل مصر "، وذلك بقصد خلق أجيال تتحمل المسئولية واستنهاض مهاراتهم المهنية والفنية وفق متطلبات سوق العمل الحديث المستشرف خاصة بعد اتساع رقعة مستخدمى تقنية الذكاء الاصطناعى التى ستحدث انقلابا فى عالم الوظائف .

تأتى المبادرة تفاعلا من نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التى أطاحت بحكم " الجماعات الارهابية الظلامية ' من خلال ارادة شعبيةاستجابت القوات المسلحة المصرية لندائها باستعادة مصر لكل المصريين وانتهاء عصر " أهل الدم"

تستهدف المبادرة أبناء 800 ألف عضو بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية والتى يحاضر بها لفيف رفيع المستوى من خبراء العمل التقليدى والتقنى ويتم تسجيل البيانات الكترونيا عبر الموقع الالكترونى الرسمى للنقابة.

تابع :" المهيرى ' قائلا ان النقابة كعهدها تحتفل بالذكريات الوطنية عبر تقديم مشروع تنموى يعظم من القيمة المضافة للمناسبات ذات المردود القومى التى تعمل على تهيئة العمال وأسرهم لاستشراف نواتج سوق العمل الحديث..

تؤكد المبادرة اهمية انخراط المتدربين فى الوظائف والاعمال المهنية والفنية ذات التقنية التكنواوجية مثل أعمال تنسيق الحدائق " اللاندسكيب ' وتشكيل المعادن الثمينة وغيرها من المهن الاخرى لكونها هى الممثل لمستقبل قريب قادم.

بعقب الدراسة النظرية ورش عمل داخل المنشات الإنتاجية ذات الصلة بالمواد التدريبية للوقوف على مدى استيعاب المتدرب واستعداده للالتحاق بالوظائف التى تؤهله لمواجهة استبعاده من أسواق العمل المستشرفة.

يشرف على برنامج المبادرة هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة نائب رئيس اتحاد عمال مصر وحمدى عرابى نائب اول رئيس النقابة ومحمود العسيرى نائب رئيس النقابة عن وجه بحرى وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام و مختار ابو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس ادارة النقابة عن الشباب وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد .