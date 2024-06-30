شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان، مضيفا أن البرنامج يتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وقعنا 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو.

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.



الدكتور مصطفى مدبولى



كلمة مصطفى مدبولى