مصر تدخل موسوعة جينيس في الكشف عن 5 أورام سرطانية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمود عبدالناصر:

أطلقت وزارتا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي اليوم الأحد، فعاليات حملة "من بدري أمان"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.

وعلى هامش الحملة تم تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو عمل مسح لعدد 3860 مواطنا في 480 دقيقة بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة، مع تلقي جميع الخدمات مجانا.

وقال الوليد عثمان، محكم موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، إنه تم تسجيل رقم قياسي جديد بمعدل 8 كشوفات في الدقيقة الواحدة عن 5 أمراض سرطانية.

وسلم محكم موسوعة جينيس شهادات كسر 5 أرقام قياسية في الكشف المبكر لعلاج الأمراض السرطانية ومنها سرطان الرئة والقولون والثدي والكبد والبروستاتا، مما يجعل وزارة الصحة المصرية أكبر مؤسسة عالمية تسجل أرقام قياسية في علاج الأمراض السرطانية، وفق قوله.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى شهر يونيو 2023 على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تواجد الحملة المكثف "من بدري أمان" للسيدات بداية من سن 18 عاما، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تم نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة من خلال مشاركة 6000 رائدة اجتماعية من أصل 15 ألف رائدة اجنماعية من أحل التنمية المستدامة وتيسير وصول أفضل الخدمات للمواطنين وتوعيتهم عبر الإقبال على الحملات الطبية والاجتماعية والاطمئنان على صحتهم.

وأكدت القباج أن التضامن الاجتماعي تقدم كافة سبل الدعم لوزارة الصحة في تعاون وثيق من أجل تعزيز صحة الأسرة والمرأة، وذلك من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية الوسيطة والقاعدية القريبة إلى المجتمع، وأن التضامن تشمل ذلك التعاون من خلال برنامج "تكافؤ الفرص" الممول من موازنة الدولة للتضامن الاجتماعي.

كما أوضحت أن الحملة انطلقت اليوم في 9 محافظات وهي القاهرة والقليوبية والبحيرة ودمياط والإسكندرية، والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج، من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، وشملت الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.