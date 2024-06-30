شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفنى بالجيزة.. 205 درجات للثانوية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 10:00 م

يبحث أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، عن تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني الزراعي، لذا يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة مدارس التعليم الفني الزراعي بالمحافظة ودرجات القبول بها بالعام الدراسي 2024/2025.

إدارة العمرانية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجات.

-درجة القبول بمدرسة الثانوية الزراعية المهنية 195 درجة إعداد مهني.

إدارة أطفيح التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أطفيح الثانوية الزراعية: 170 درجة عام، و165 درجة إعداد مهني.

إدارة العياط التعليمية

-درجة القبول بمدرسة طهما الثانوية الزراعية: 170 درجة عام و165 إعداد مهني.

إدارة منشأة القناطر التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أبو غالب الثانوية الزراعية 180 درجة.

إدارة الواحات البحرية

-درجة القبول بمدرسة الواحات البحرية الزراعية 185 درجة.

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، بحد أدنى 225 درجة للقبول بالثانوي العام، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و190 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

وحدد اللواء أحمد راشد التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلًا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230 درجة)، و230 درجة لكلًا من (طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم).

واعتمد 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية)، و220 درجة لكلًا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة).