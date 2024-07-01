شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 13 جنيها

‏- البصل 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 24 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.

- الكوسة بـ18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس ب8.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 40 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 22 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه