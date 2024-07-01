شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ ينصح مزارعى الذرة بتقريب الرى أثناء الموجة شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددا من النصائح لـ مزارعى الذرة يجب اتباعها أثناء الموجات الحارة حتى لا تحدث مشاكل في الإخصاب، حيث يكون هناك نقص فى الحبوب بكيزان الذرة أو مهاجمة دودة الحشد للذرة.

وكانت النصائح كالتالى:

1- تقريب فترات الري بيومين أثناء الموجة شديدة الحرارة. على أن يكون الري في الصباح الباكر قدر الإمكان.

2- في مرحلة طرد الشعيرة "التزهير" والإخصاب يجب الحذر إذا تلى هذه الفترة 6 أيام متتالية الحرارة أعلى من 38° م أو 4 أيام أعلى من 40° م لا بد من الرش بالكالسيوم بورون في الأراضي الجديدة "البيفوت" أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم مع الري بالعمر في الأراضي القديمة.

3- في مرحلة الطور اللبنية فينصح بإضافة من 8 إلى 10 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري (الغمر) أو 4-5 كجم تنقيط وهي إضافة مهمة لزيادة حجم الحبة وابيضاض لونها ولمدة ريتين متتالتين في الطور اللبني للحبوب .

4- فى حالة الذرة متأخرة، أهم آفة على الإطلاق على الذرة حالياً هي دودة الحشد ولا يجب أبدا أن تعمل جيل كامل على الذرة في حقلك .

5- المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ).

6- المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة.

7- الرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

8- يمكن استخدام المبيدات مع ماء الري ودي مهمة لمكافحة كمان حشرة المن خاصة وقت ظهور السنابل .