شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. الإعصار بيريل يشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة الخطيرة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الوطني الأمريكي‭ ‬للأعاصير، إن الإعصار "بيريل" يشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة الخطيرة للغاية.

وقال المركز ، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية ، إنه من المتوقع أن تجلب العاصفة رياحا مدمرة وعاصفة تشكل تهديدا على الحياة إلى جزر ويندوارد.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن التحذير الخاص بالأعاصير والصادر لجزيرة بربادوس يظل ساري المفعول.