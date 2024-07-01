شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. الإعصار بيريل يشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة الخطيرة للغاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار "بيريل" يشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة الخطيرة للغاية.
وقال المركز ، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية ، إنه من المتوقع أن تجلب العاصفة رياحا مدمرة وعاصفة تشكل تهديدا على الحياة إلى جزر ويندوارد.
وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن التحذير الخاص بالأعاصير والصادر لجزيرة بربادوس يظل ساري المفعول.
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