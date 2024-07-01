شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد حافظ يلتقى بالجالية المصرية فى مدينة فانكوفر الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير مصر فى كندا أحمد حافظ، بأعضاء الجالية المصرية في مدينة فانكوفر بالغرب الكندي.

نظَّم اللقاء الجمعية المصرية الكندية الثقافية في مقاطعة بريتش كولومبيا، وحضره لفيف من شخصيات الجالية.

وشهد اللقاء مناقشة مثمرة حول أهم القضايا التي تشغل أبناء الجالية المصرية، والخدمات المختلفة التي تقدمها السفارة في أوتاوا لأبناء الجالية في شتى أنحاء كندا.