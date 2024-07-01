"خنته مع قريبه وخلصت عليه وهو بيصلي".. ليلة مقتل عامل على يد زوجته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة، حينما أقبلت سيدة على قتل زوجها أثناء الصلاة، بعدما اكتشف خيانتها له.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل في شهر أغسطس من العام الماضي على يد زوجته بإحدى مراكز محافظة الشرقية.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 1424 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، للأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "س. ج. م" 25 سنة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامها بقتل زوجها المجني عليه "ج. ا. إ".

تفكير الزجة في التخلص من زوجها بدأ حينما اكتشف الضحية خيانة زوجته له وإقامتها علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

فكرت الزوجة في أكثر من خطة للتخص من الزوج لكن التفكير الشيطاني قادها إلى قتل زوجها؛ وعلى إثر ذلك قامت المتهمة بقتل زوجها أثناء تأديته صلاة المغرب داخل منزل الزوجية في نطاق مركز شرطة ههيا.

المتهمة أقدمت على خنق زوجها المجني عليه بواسطة غطاء رأس (إيشارب حريمي) وذلك أثناء تأديته صلاة المغرب على النحو الوارد تفصيلًا في التحقيقات.

بعد انتهاء الزوجة من جريمة القتل حاولت التخفي وإخفاء معالم الجريمة لتبدو طبيعية، لكن أسرة الضحية اكتشفوا مقتله فتم إبلاغ مركز الشرطة التابيعن له، وبدورهم تمكن رجال الشرطة من القبض على الزوجة التي اعترفت مباشرة بتفاصيل الواقعة.

النيابة بدورها قررت حبس المتهمة لما نُسب إليها من اتهام بالقتل العمد، ولاحقًا جرى إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.

وبجلسة 31 مارس الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقًا؛ على خلفية اتهامها في القضية رقم 13099 جنايات مركز شرطة ههيا لسنة 2023، بقتل زوجها أثناء الصلاة بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.