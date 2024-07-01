شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: مشروع التأمين الصحى الشامل ساهم فى تحسين بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر

قدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار هيئة الرعاية الصحية في بذل قصارى جهدها لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات وطريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، متمنين دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الدوري رقم (75) بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، حيث تم التركيز على عدة نقاشات هامة وإعلان عدد من القرارات المهمة.

واستعرض الاجتماع مصفوفة متابعة قرارات مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الدوري السابق، كما استعرض خطة وجاهزية الهيئة للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي أسوان والسويس قريبًا. أثنى مجلس إدارة الهيئة على أداء الجهاز التنفيذي في تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتأهيل القوى البشرية، والميكنة، والتحول الرقمي للخدمات، واعتماد المنشآت الصحية خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في أسوان والسويس.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع إلى تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بجودة عالمية، وتخطي نسبة رضا المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة 91%.

وأضاف الدكتور السبكي أنه تم تشغيل مجمع طبي ومستشفى و26 وحدة ومركز طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس حتى الآن، والانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئي، والانتهاء من ميكنة الخدمات بنسبة 100% في مراكز ووحدات طب الأسرة والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمجمع السويس الطبي، و26 معملًا، و6 أقسام للأشعة، وقسم للعمليات.

وأضاف الدكتور السبكي أن إجمالي الترددات على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في السويس بلغ أكثر من 645 ألف تردد على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ منذ بداية التشغيل التجريبي في أكتوبر الماضي وحتى الآن. كما تم استحداث 8 خدمات طبية، أهمها جراحات القلب المفتوح، وجراحات القلب والصدر، والوجه والفكين، والعمود الفقري، وجراحات الحروق والتجميل، والأوعية الدموية، والأطفال التخصصية، ووحدة لعلاج السكتة الدماغية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي أنه تم الانتهاء من نقل تبعية 91 منشأة صحية في أسوان، مشيرًا إلى صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3954 لسنة 2023 بنقل 7 وحدات صحية أخرى لزيادة الخدمات الطبية والعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة داخل نطاق المحافظة لأهالي أسوان، في إطار استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضاف الدكتور السبكي أنه تم تشغيل 4 مستشفيات و22 وحدة ومركز طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالي أسوان حتى الآن، والانتهاء من اعتماد 18 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئي، والانتهاء من ميكنة الخدمات في 71 مركزًا ووحدة، وأقسام العيادات الخارجية في 3 مستشفيات، والأقسام الداخلية في مستشفى واحد، و74 معملًا، وقسم للعمليات. بلغ إجمالي الترددات على المنشآت الصحية منذ بداية تشغيل النظام الإلكتروني بها وحتى الآن 350 ألف تردد.

وفي الختام، ثمَّن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خطاب شكر السفارة الفرنسية في الخدمات والتجهيزات الفندقية عالية المستوى في المنشآت الصحية بالأقصر، عقب زيارة السفير الفرنسي للمنشآت الصحية في إبريل الماضي. كما أكد مجلس إدارة الهيئة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الرعاية الصحية، وتطوير نوعية وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية. كما أكد أن المشروع في تقدم مستمر ومتواصل لتحقيق أحلام المصريين في التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوصول للتنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.