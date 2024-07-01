شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح على عدة مناطق .

وعن درجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.