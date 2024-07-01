شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.8 مليون طن منذ بداية العام بـ2.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي .

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 589 مليونا و140 ألف و405 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار القصير إلى توجيهات الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر، وقال إن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

وكانت أهم الصادرات كالتالى:

1- الموالح فى المركز حيث تم تصدير 2 مليون و5 آلاف 911 طنا.

2- البطاطس لى المركز الثانى حيث تم تصدير 926 ألفا و812 طنا من البطاطس الطازجة.

3- تم تصدير 131 ألفا و17 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

4- احتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، المركز الرابع بإجمالي 83 ألفا و985 طنا.

5- احتل العنب المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألفا و650 طنا.

6- جاءت البطاطا فى المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألفا و800 طن.

7- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 ألفا و410 أطنان.

8- جاءت صادرات مصر من الفراولة فى المركز الثامن بإجمالي 21 ألفا و295 طنا.

9- جاء الثوم فى المركز التاسع بإجمالي 16 ألفا و805 أطنان، بينما .

10- حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و81 طنا.

11- احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طنا.