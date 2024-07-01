شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: صرف معاشات يوليو 2024 لـ 11.5 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يوليو 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه .

نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، على شروط محددة لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات التالية وبلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى 15 سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025، على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها

كما تم انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئاتو انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها من هذه اللائحة و انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم ، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة .