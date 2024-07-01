شكرا لقرائتكم خبر عن أبراج النيل تصل للطابق 18.. شاهد ما تم تنفيذه بمشروع مثلث ماسبيرو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو بالقاهرة، الجارى تنفيذه على كورنيش النيل ضمن مشاريع تطوير العشوائيات، حيث يجرى الآن استكمال المشروع.

ونفذت أجهزة الدولة 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو بالمشروع، منهم 2 برج، كل منهما مكون من 5 عمارات متصلة، وذلك ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل، كما تم تشطيب واجهات الأبراج وتقسيم مساحات اللاند سكيب وزراعة الأشجار.

وجارٍ تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة)، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

يشار إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى محافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.