شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الثلاثاء 21 رحلة جوية من الأراضي المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

تسير مصر للطيران غداً الثلاثاء، 21 رحلة جوية بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة و 3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري و 3 رحلات بخط سير جدة - باماكو ورحلة واحده بخط سير جدة - برج العرب و 7 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومصر للطيران وقرعة القليوبية والجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وشكلت شركة مصر للطيران فريق عمل تتضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس، حيث تحرص الشركة علي تيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلًا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى.