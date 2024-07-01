شكرا لقرائتكم خبر عن هتقفل الإنجليزى لو راجعت معانا.. المراجعة النهائية لامتحان طلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

في بث مباشر جديد، يقدم تليفزيون ”الخليج 365” لطلاب وطالبات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، مراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة اللغة الإنجليزية، قبل أداء امتحان نهاية العام غدا الثلاثاء، في مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وذلك في رابع أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وتتضمن المراجعة النهائية للمادة، عددا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في مادة اللغة الإنجليزية، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، وملخصًا لأهم أجزاء المنهج من قواعد ومصطلحات لن يخرج عنها الامتحان.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية الشاملة التي يقدمها ”الخليج 365” في مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج الدراسي والتركيز على أهم أجزائه والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم مواصفة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مشيرة إلى أن الامتحان يتضمن 37 سؤالًا، منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مؤكدة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.