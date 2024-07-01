شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر كنائب للجنة الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت دكتورة غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الذكاء الاصطناعى أحد أهم الموضوعات التى ستغير العالم فى السنوات القادمة، مؤكدة أن مصر مهتمة جدا ببناء القدرات فى هذا المجال، مشيدة بجهود مصر كونها تشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة التى تناقش الاتفاقية الدولية لصياغة أول أداة قانونية دولية وهى اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية، مؤكدة أن هناك اجتماعات للجنة مستمر لأكثر من عامين لصياغة هذه الاتفاقية ومن المتوقع الانتهاء من صياغة الاتفاقية سبتمبر القادم.

ولفتت غادة والي البرنامج العالمى لمواجهة الجريمة السيبرانية والذى يطبق فى دول كثيره جدا من دول العالم و يركز على أن يكون هناك قدرات وكفاءات تحليلية وربط منظومة العدالة الجنائية فى الدول المختلفة لافته إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة تنبه لهذا الموضوع وأنشأ لجنة من الخبراء لكيفية الاستفادة ومواجهة مخاطر الذكاء الصناعي.



وأوضحت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة التى أنشأها الأمين العام تعمل على كيف سنستفيد من الذكاء الاصطناعى ونحوله لأداء إيجابية فى مجالات متنوعه مثل الطب محذرة من المخاطر الكبير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مضيفة : كما يشغلنا فى الأمم المتحدة الفجوة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل قدرة على مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، كما نعمل على بناء قدرات العاملين فى مجال التحقيقات والقضاء والشرطة والنيابة العامة فى الدول الإفريقية، ودول المنطقة العربية ودول أمريكا اللاتينية حول مواجهة مخاط الذكاء الاصطناعي.