شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: انتظام صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، حيث أشارت إلى انتظام صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، لأصحاب البطاقات التموينية اليوم الأثنين كما يتم ضخ السلع فى منافذ الشركات التابعة وفروع المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وطرح المنتجات باسعار مخفضة واقل من الأسواق الأخرى .

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشف استمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقرب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم لعدد يقرب من 70 مليون مواطن مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز مع توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 61.4 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنية خلال عام 2024 كما يتم توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ "بدالي التموين ، منافذ جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية ، السيارات المتنقلة "اضافة الى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية



