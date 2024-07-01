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الصحة تكشف أهداف برنامج الخدمات الصديقة لعيادات الشباب والمراهقين.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أهم أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب والمراهقين، حيث تتمثل فى النقاط التالية:-

- الحد من انتشار الأنيميا .

- الحد من ظاهرة العنف . 

- الحد من الزواج والحمل المبكر لسن المراهقة . 

- الحد من الآثار السلبية والأضرار المتعلقة بـ ختان الإناث .

- تحسين الحالة الصحية من خلال ممارسة النشاط البدني .

- والتغذية السليمة . 


برنامج دعم الخدمات


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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