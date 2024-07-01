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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهداف برنامج الخدمات الصديقة لعيادات الشباب والمراهقين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أهم أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب والمراهقين، حيث تتمثل فى النقاط التالية:-
- الحد من انتشار الأنيميا .
- الحد من ظاهرة العنف .
- الحد من الزواج والحمل المبكر لسن المراهقة .
- الحد من الآثار السلبية والأضرار المتعلقة بـ ختان الإناث .
- تحسين الحالة الصحية من خلال ممارسة النشاط البدني .
- والتغذية السليمة .
برنامج دعم الخدمات
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