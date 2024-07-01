شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد اجتماعا له يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو، فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

الاجتماع هدفه طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطنى خلال مراحله السابقة.

التوصيات العاجلة للحكومة الجديدة تتمثل فى الآتى:

مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريبا

مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى

سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد

سرعة تنفيذ الحكومة لتوصيات محور الحوار الاقتصادى خصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لـ"التضخم وغلاء للأسعار"

مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما

المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التى وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا فى ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيسًا لها