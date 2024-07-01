شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تمنح الدرجة الكاملة للطلاب فى 3 أسئلة بامتحان الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار وزير التربية والتعليم بمنح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

يعقد غداً الثلاثاء، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى. استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة " تدوير الإماراتية " وهى إحدى شركات ( ADQ ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة ، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة). حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ الشفافية واطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ في مادة الفيزياء، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادةً قبل التصحيح والدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصرى مع البنك الدولى يعد نموذجًا للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم. المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة فى مواجهة التحديات الاقتصادية وزير التعليم يقرر منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء وزير الإنتاج الحربى يتابع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي . صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.8 مليون طن منذ بداية العام بـ2.8 مليار دولار أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التى سيتم العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 . قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غدا الثلاثاء 2 يوليو الجارى يؤدى 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل" الإنجليزية والفرنسية والألمانية". أعلنت وزارة الاوقاف توزيع 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحى، اليوم الاثنين على 6 محافظات وهم البحر الأحمر، سوهاج، مطروح، قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، وكانت قد انطلقت أعمال توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية وبدأت بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في الدفعة الأولى. طالبت القوى السياسية الحكومة الجديدة بضرورة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى خاصة تلك التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن تنتهج نهجًا أكثر فاعلية فى "ترتيب الأولويات" وخصوصا فيما يمس حياة المواطن. وطالبت القوى السياسية الحكومة الجديدة بضرورة الحل الفورى لأزمات تتعلق بالمواطن وأبرزها أزمة انقطاع الكهرباء، وأن تحمل الحكومة برنامجًا على قدر التحديات التى تمر بها البلاد. حل مشاكل المواطن أولوية.. أبرز مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة وزارة الأوقاف: توزيع 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحى اليوم فى 6 محافظات طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الأولى محافظ القاهرة يوجه بشن حملات لتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات

غدا.. مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

يتساءل أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، عن موعد وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي، وذلك بعد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025.

بدء التقديم للصف الأول الثانوى بالجيزة 3 يوليو المقبل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

طقس غد.. أجواء شديدة الحرارة واستمرار ارتفاع الدرجات والعظمى بالقاهرة 37 درجة