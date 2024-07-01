شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا الأمريكية تعيد قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

قررت المحكمة العليا الأمريكية إعادة قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

تري المحكمة العليا الأمريكية أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.