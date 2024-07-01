شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن قرار المحكمة العليا الأمريكية: انتصار كبير للدستور والديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار المحكمة العليا الأمريكية انتصار كبير للدستور والديمقراطية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

قررت المحكمة العليا الأمريكية إعادة قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.

تري المحكمة العليا الأمريكية أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.