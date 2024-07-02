شكرا لقرائتكم خبر عن يهم خريجى الجامعات.. خطوة بخطوة كيفية استخراج شهادة التخرج من الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كليات الجامعات الحكومية فى إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام الجامعى 2023/2024، وفى هذا الإطار ينشر ”الخليج 365” خطوات استخراج شهادة التخرج أو التقديرات لأول مرة:-

1- إحضار طلب من إدارة الخريجين يدون فيه عدد شهادات التخرج أو التقديرات وتحديد نوعيتها" عربى – انجليزى" والحصول على تأشيرة على الطلب من شئون الطلاب ويدون بها أن الخريج ليس عليه أية متأخرات سواء مالية أو تربية عسكرية أو تكميلى.

2- إحضار عدد صور شخصية للخريج على أن تكون الصور متطابقة مقا 4*6 طبقا للعدد المطلوب وتوقع وتختم

3- إحضار أصل وصورة اثبات الشخصية للخريج

4- دفع رسوم عن كل شهادة واحضار إيصال عن طريق الدفع الإلكترونيى ويقدم الطلب شاملا الصور وصورة بطاقة الرقم القومى لإدارة شئون الخريجين وتسلم الشهادة المطلوبة للخريج فى الفترة التي تحددها إدارة الخريجين.

5- على الخريج أن يتوجه إلى الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة لاعتماد الشهادات" تخرج / تقديرات" وذلك بعد اعتماد النتائج من رئيس الجامعة.

وتتمثل إجراءات الحصول على إفادة بيان نجاح الخطوات التالية:-

1- احضار طلب من إدارة الخريجين بالخدمة المطلوبة

2- دفع الرسوم المقررة على الخدمة إلكترونيا

3- صورة البطاقة الشخصية أو آخر كارنبة للخريج

4- تقديم الطلب للإدارة ومعه صورة بيان النجاح وتسلم خلال الفترة التي تحددها الإدارة بالكلية.