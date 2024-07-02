شكرا لقرائتكم خبر عن "أبيب أبو اللهاليب".. أمثال شعبية للشهور القبطية مرتبطة بالزراعة والحصاد والان مع تفاصيل الخبر

هناك أمثال شعبية لشهور السنة المصرية استخدمها المصريون القدماء منذ فجر التاريخ ولا تزال هذه الشهور تستخدم في الريف المصري حتى الآن حيث أنها مرتبطة بمواعيد الزراعة والحصاد.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيلها:

1- توت 11/12 سبتمبر : توت ري ولا تموت

2- بابة 10/11 أكتوبر: بابه خش واقفل البوابة "اتقاء للبرد".

3- هاتور "10/11 نوفمبر": يقول للبرد طور طور "بداية البرد" أو هاتور أبو الدهب منثور "أي القمح" أو إن فاتك هاتور اصبر لما السنة تدور.

3 كيهك أو كياك 10/11 ديسمبر: صباحك مساك شيل يدك من غداك، وحطها في عشاك "أقصر أيام السنة" و " كيهك برد فوق وبرد تحت".

4- طوبة "9/10 يناير": تخلي الشابة كركوبة (البرد الشديد) أي تقوم الشابة منحنية من البرد/ وطوبة برد أعجوبة.

5- أمشير "8/9 فبراير": يفصص الجسم نسير نسير (أي من شدة الهواء) أو أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

6- برمهات "10/11 مارس" : روح الغيط وهات "موعد نضج المحاصيل الشتوية":

7- برمودة "9 أبريل": برمودة دق العامودة "أي دق سنابل القمح بعد نضجها".

8- بشنس "9 مايو": بشنس يكنس الغيط كنس.

9- بؤونة " 8يونيو": تنشف المياه من الماعونة "شدة الحر" أو بؤونه نقل وتخزين المونة "أي المؤنة للاحتفاظ بها بقية العام".

10- أبيب "8 يوليو": أبيب أبو اللهاليب "شدة الحر" - أبيب فيه العنب يطيب.

11- مسره أو مسرى " 7 أغسطس " : مسرى تجرى فيه كل ترعة عسرةازدياد مياه القيظان فتغمر الأرض".

12- النسى أو الشهر الصغير: : تزرع أي شيء حتى لو في غير أوانه وينمو.