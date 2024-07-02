- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الكشف عن 3 أمراض معدية تنتقل جنسيا .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 02 يوليو 2024 05:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الكشف المبكر على الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا مبكرًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج مثل:
-فيروس التهاب الكبد C
-فيروس التهاب الكبد B
-فيروس نقص المناعة البشري
وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
انفوجراف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز