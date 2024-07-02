شكرا لقرائتكم خبر عن 495.8 مليار جنيه استثمارات بموازنة 24/25 .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة بموازنة السنة المالية الجديدة 2024/2025 التي تبدأ اليوم الإثنين في ضوء قانون المالية الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، نحو 495 مليار و815 مليون جنيه، مخصصات الأصول غير المالية (الاستثمارات).

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل توزيعه الاستثمارات خلال العام الجديد :

1- تبلغ مخصصات الأصول الثابتة نحو 445 مليار و 901 مليون جنيه.

2- تبلغ مخصصات الأصول غير المنتجة نحو 2 مليار و 622 مليون جنيه.

3- تبلغ مخصصات الأصول غير المالية الأخري نحو 33 مليار و291 مليون جنيه.

4- تبلغ مخصصات شراء الأصول غير المالية الإجمالية والاحتياطات نحو 14 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن أرقام الموازنة الجديدة تأتي ترجمة لأولويات العمل الوطني خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي، جنبا إلي جانب تخفيف الآثار التضخمية التي عاني منها المواطن الفتره الماضية من خلال تحسين مستوي معيشته وتخفيف الاعباء عن كاهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الانفاق علي قطاعي الصحة والتعليم.