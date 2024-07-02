شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذيرات المرور لمنع حوادث الطرق بسبب نوم السائق والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة المرور، مجموعة من التحذيرات لمنع الحوادث بسبب نوم السائق، أثناء القيادة، خاصة بالطرق الرابطة بين المحافظات، ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة ، يجب الالتزام بتلك التوصيات هى:



- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.

- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.

- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.

- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.

- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.

- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.