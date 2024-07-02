%82من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012