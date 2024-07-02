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%82من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص.


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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