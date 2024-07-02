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شكرا لقرائتكم خبر عن %82من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص.
وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص.
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