شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية تنظم ورشة غدا حول مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة العمل الدولية، غدا الأربعاء، فعاليات ورشة العمل الإقليمية لختام مشروع منظمة العمل الدولية "النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا –أضواء".

ويكمن الهدف الرئيسي من ورشة العمل التي ستعقد على مدى يومي 3 و4 يوليو 2024، في القيام بتحليل متعمق لنتائج المشروع وتأثيره على المستوى القطري والإقليمي مع الشركاء الوطنيين الثلاثي الأطراف (ممثلي الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال) في البلدان الثلاثة المستهدفة بالمشروع، وهي مصر وتونس والمغرب.

ويهدف المشروع لتعزيز قدرات بلدان شمال أفريقيا المستهدفة على إصلاح السياسة الاقتصادية، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق، بما في ذلك السياسات الخاصة بالنساء، وذلك من خلال تبني مزيج من استراتيجيات التنفيذ تشمل جمع وتحليل البيانات، وإدارة المعرفة، وتعزيز القدرات، وسيتم تحقيق ذلك عن طريق دعم بيئة ممكنة لخلق فرص العمل اللائق والمستدام، تحفيز تطبيق معايير العمل الدولية، وتعزيز ظروف العمل من خلال تعزيز قدرات المنشآت الشريكة المختارة من القطاع الخاص.

ويقتضي المشروع إتاحة وظائف أكثر وأفضل لإقليم شمال أفريقيا، وتضافر الجهود على الصعيد الاقتصادي فضلاً عن صعيد معايير العمل الدولية، وستدعم النتيجة الأولى للمشروع وضع برنامج عمل النمو الغني بالوظائف وتنفيذه على نحو أكثر استباقية، وتدعم النتيجة الثانية للمشروع التطبيق الفعلي لمعايير العمل الدولية عن طريق تزويد الحكومات بالإرشادات المعيارية، وستنقل النتيجة الثالثة للمشروع تلك المبادرات إلى مستوى المنشأة من خلال التعاون مع القطاع الخاص المتمثل في سلاسل الإمداد لقطاعي السيارات والاتصالات لمعالجة أوجه القصور في العمل اللائق.