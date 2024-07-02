شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الطلاب على لجان مدرسة غمرة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة على لجان الثانوية العامة بمدرسة غمرة الرسمية لغات بمحافظة القاهرة ، لأداء امتحام مادة اللغة الأجنبية الأولى .

وشهد محيط اللجان تجمع عدد كبير من الطلاب للمراجعة الأخيرة قبل دخول اللجان، فضلا عن تجمع عدد كبير من أولياء الأمور لدعم ومؤازرة أبناءهم أمام اللجان بالدعوات وقراءة القرآن .

ويؤدى 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل" الإنجليزية والفرنسية والألمانية".



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



انتظار الطلاب



اولياء الامور مع ذويهم



توافد الطلاب



توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة غمرة بالقاهرة



لحظة دخول الطالبات للجان



مدرسه غمرة



