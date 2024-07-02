شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: ضبط المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم الضبط فور قيام الشخص بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، خلال قيامه بالغش الإلكترونى، باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.