شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الأول لقرار غلق المحلات.. حملت مكثفة بالجيزة ومحاضر للمخالفين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

طبقت محافظة الجيزة، في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الأحد، قرار الحكومة الخاص بـالتوقيتات الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار، حملات مكثفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة؛ لمتابعة تطبيق القرار والتزام أصحاب المنشآت من محلات ومطاعم ومولات تجارية بالغلق في المواعيد المقررة، والتى سيتم العمل بها حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

والتزم عدد كبير من أصحاب المحال التجارية بتنفيذ القرار، والذي نص على غلق المحال التجارية الساعة 10 مساءً يوميًا، والساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، وغلق المولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل يوميًا، والساعة 1 صباحًا يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية

أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات تغلق في يوميًا تمام الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، والساعة الواحدة صباحًا في أيام الإجازات والأعياد الرسمية.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير عدد من المحاضر حيال المخالفين للـتوقيتات الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية، إذ شهدت حملات حي الهرم تحرير 10 محاضر غلق لمحال عامة غير ملتزمة بالمواعيد المقررة للغلق بشوارع اللبيني فيصل والملك فيصل الرئيسي.



تحرير محاضر للمخالفين لمواعيد غلق المحال الجديدة



حملات بالجيزة لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق الجديدة



تحرير محاضر للمخالفين لمواعيد الغلق الجديدة بالجيزة