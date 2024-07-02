شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر( GGPR Green Growth Policy Review) فى جميع القطاعات فى مصر، الذي يتم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى الوزارات والجهات المعنية،

وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى افتتاح فاعليات إطلاق تقرير النمو الاخضر فى مصر، إن هذا التقرير يعكس بوضوح الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر، وارتباط وتأثيرها المباشر والغير مباشر بالتنمية الاقتصادية، كما أنه يعكس جهود مصر نحو التحول للأخضر كنوع من الاستجابة.



