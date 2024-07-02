شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم صلوات تجنيز قمص بإدفو عمره تجاوز 85 عام والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، أمس، صلوات تجنيز الأب الراحل القمص إسحق بشارة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الرديسية التابعة لمركز إدفو بأسوان بالكنيسة ذاتها.

وشارك فى الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة إيبارشية أسوان، وعدد من الآباء رهبان الدير، وكذلك عدد من الآباء الكهنة بالإيبارشيات المجاورة، وأعداد غفيرة من شعب الإيبارشية.

وتوفى أمس الأول القمص إسحق بشارة عن عمر تجاوز 85 سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت 52 عامّا.



الصلاة على القمص متنيح



جانب من صلوات التجنيز